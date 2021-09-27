Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Российское правительство приняло решение о присвоении имени Александра Невского Военному университету и Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу Минобороны России, сообщает 27 сентября официальный сайт правовой информации.

Wikimedia.org Памятник Александру Невскому в Переславле

«Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования «Военный университет» Министерства обороны почетное наименование «имени князя Александра Невского», — указано в тексте документа, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Присвоить федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» почетное наименование «имени князя Александра Невского», — указано в другом документе за подписью Мишустина.

Напомним, в 2021 году в России отмечается 800-летие Александра Невского (1221−1263), прославившегося как в военном деле, так и на политико-дипломатическом поприще. Александр Невский был канонизирован Русской Православной церковью в 1547 году.