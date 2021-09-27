Военному университету и кадетскому корпусу дали имя Александра Невского
Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Российское правительство приняло решение о присвоении имени Александра Невского Военному университету и Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу Минобороны России, сообщает 27 сентября официальный сайт правовой информации.
«Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования «Военный университет» Министерства обороны почетное наименование «имени князя Александра Невского», — указано в тексте документа, подписанного главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Присвоить федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» почетное наименование «имени князя Александра Невского», — указано в другом документе за подписью Мишустина.
Напомним, в 2021 году в России отмечается 800-летие Александра Невского (1221−1263), прославившегося как в военном деле, так и на политико-дипломатическом поприще. Александр Невский был канонизирован Русской Православной церковью в 1547 году.