Вашингтон, 27 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Хакеры выставили на продажу в даркнете данные 3,8 млрд записей Clubhouse и Facebook. Об этом 27 сентября пишет издание «Хабр».

Ms-it.kr.ua Хакеры

По данным СМИ, за информацию, которая хранится на этих записях, хакеры запросили $100 тыс. В базе содержатся имена, номера телефонов и другие данные пользователей Clubhouse и Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года в даркнете также были опубликованы данные 1,3 млн пользователей сервиса Clubhouse. В них содержались имена из учетных записей, сведения об их аккаунтах в других соцсетях, а также данные тех, кто отправлял приглашение в Clubhouse.