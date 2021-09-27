Минск, , 21:09 — REGNUM Во время визита в США на заседание Генассамблеи ООН у министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея «состоялся ряд встреч с европейцами», в том числе конфиденциальных. Об этом он заявил 25 сентября пропагандистам трёх белорусских гостелеканалов, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Владимир Макей МИД Белоруссии

По словам Макея, секретность встреч с некими «европейцами» была обусловлена просьбами его неназванных «коллег». Вероятно, речь идёт о дипломатах Евросоюза, так как под «Европой» белорусские чиновники понимают, как правило, именно ЕС.

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Из сказанного Макеем также следует, что они за глаза обсуждали номинального лидера белорусской прозападной оппозиции за рубежом Светлану Тихановскую. Не называя имён, белорусский чиновник поведал: «Мне довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны моих европейских коллег в адрес известной мадам, которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег — «детей революции». Дословно хочу сказать, что мадам и ее коллеги, по оценкам, чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний, государство продолжает развиваться. Отсюда и постоянные призывы к введению новых санкций, к усилению давления на нашу страну, проведению каких-то международных форумов, посвященных Белоруссии, с целью интернационализировать белорусский вопрос на международной арене и так далее и тому подобное».

«Я так понял, что очень многие достаточно скептически оценивают шансы, да и не только шансы, но и саму деятельность «детей революции», но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом, поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые, якобы, свидетельствуют о поддержке деятельности этих «детей революции», — добавил глава МИД Белоруссии.

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Отметим, МИД стран Евросоюза не сообщали о контактах с министром иностранных дел Белоруссии во время Генассамблеи ООН. При этом находящаяся на содержании западных правительств и фондов экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская регулярно встречается с главами МИД стран ЕС и США, а также их стран-партнёров.