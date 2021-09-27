Белград, 27 сентября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Руководство Сербии привержено сохранению мира и выполнению Брюссельского соглашения, но не позволит, чтобы кто-то унижал Сербию и ее граждан. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 сентября в Белграде во время встречи с послами США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и главой делегации ЕС, которые потребовали срочной деэскалации кризиса на севере Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении, которое распространил кабинет президента Вучича.

Predsednik.rs Александр Вучич

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что в случае нападения на сербское население Косово Сербия готова защитить своих сограждан. При этом он уточнил, что даст НАТО 24 часа на то, чтобы отреагировать на нападение на косовских сербов.