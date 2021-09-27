Москва, 27 сентября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Итальянская рок-группа Måneskin объявила о концертном туре по городам Восточной Европы, информирует коллектив в своих социальных сетях.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

Европейское турне молодых итальянцев под названием «Loud Kids On Tour» начнется с концерта в Лондоне 6 февраля. Группа в следующем году также доедет до России, где проведет два выступления — в Москве (9 марта) и Санкт-Петербурге (11 марта). После чего посетит Таллин и Ригу 13 и 14 марта, соответсвенно.

Måneskin стали новым феноменом в современном роке, одержав победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» в мае этого года с песней «Zitti E Buoni», благодаря чему обрели мировую популярность. На данный момент итальянская группа занимает 12-е место в рейтинге самых прослушиваемых артистов в стриминговом сервисе Spotify по всему миру, имея ежемесячную аудиторию свыше 40 миллионов слушателей.