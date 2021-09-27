Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. 27 сентября футбольный клуб «Нижний Новгород» из одноименного города в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ЦСКА

Первый мяч на 31-й минуте встречи забил фланговый атакующий полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов после передачи Чидеры Эджуке — 0:1. На экваторе второй половины Ильзат Ахметов удвоил преимущество «красно-синих», реализовав одиннадцатиметровый — 0:2.

Желтые карточки получили Денис Ткачук (29'), Беким Балай (38') и Кирилл Гоцук (85'). На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Егор Болхоитин и Андрей Веретешкин.

Стартовые составы команд:

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Акош Кечкеш, Лукас Масоэро, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Алексей Козлов, Игорь Горбунов (Кирилл Косарев, 79'), Петрус Бумаль (Альберт Шарипов, 69'), Николай Калинский, Ричи Эннин (Илья Берковский, 69'), Беким Балай (Тимур Сулейманов, 46').

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Максим Мухин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 78'), Бахтиёр Зайнутиднов, Чидера Эджуке (Кирилл Набабкин, 83'), Владислав Яковлев (Константин Кучаев, 64'), Федор Чалов.

Статистика матча («Нижний Новгород"/ЦСКА)

Удары 6/11

Удары в створ 1/7

Владение 35%/65%

Угловые 3/3

Нарушения 8/5

ЦСКА, одержав пятую победу в сезоне и набрав шестнадцать очков, поднялся на пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» с одиннадцатью очками остался на десятом месте.