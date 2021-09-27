Вашингтон, 27 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Разработчики системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons (D&D; «Подземелья и драконы») планируют серьёзно пересмотреть правила пятого издания. Об этом они сообщили 27 сентября во время трансляции «Будущее D&D» (Future of D&D).

Moroboshi Dungeons & Dragons

Стрим был приурочен к празднованию очередной годовщины D&D. Создатели настольной ролевой системы сообщили, что хотят выпустить новую редакцию правил в рамках празднования её 50-летнего юбилея, которое состоится в 2024 году. Пока они не раскрыли подробности о том, о каких изменениях идёт речь.

Напомним, систему настольных ролевых игр Dungeons & Dragons разработали геймдизайнеры Гэри Гайгэкс и Дэйв Арнес, первая версия её правил была опубликована в 1974 году. С 1997 года в качестве издателя игр D&D выступает компания Wizards of the Coast.