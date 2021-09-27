Пекин, , 21:04 — REGNUM В рамках параллельной сессии ШОС форума «Чжунгуаньцунь-2021», проходящего на базе одноименного технопарка объявлено о совместной разработке новых правил инновационной деятельности. Об этом 27 сентября сообщает Синьхуа, поясняя, что речь идет о таких сферах, как управление цифровой экономикой, цифровая валюта, оффшорные инновации и предпринимательство.

Как сообщил Ли Цзюньцзе, зампред народного правительства пекинского района Хайдянь, где расположен технопарк, сосредоточивший у себя многие вузы и НИИ, страны-участницы намерены на его базе искать новые источники роста и развития экономики.

Целью форуму «Чжунгуаньцюнь», который проводится с 2007 года, является осуществление научно-технических обменов и сотрудничества. В ходе мероприятия постпред Пакистана в Секретариате ШОС М. Румман Ахмад отметил вклад Китая в развития цифрового сектора и призвал страны-участницы организации консолидировать дальнейшие усилия. Участники обменялись опытом и мнениями по достижению этой цели.