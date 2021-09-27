Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Актёр Том Хиддлстон, исполнивший роль Локи в фильмах вселенной Marvel, встречается с актрисой Зави Эштон. Об этом 27 сентября пишет издание Е!

Gage Skidmore Том Хиддлстон

Хиддлстон и Эштон появились на ковровой дорожке премии «Тони» в качестве пары. Как отмечает СМИ, актёры познакомились во время постановки спектакля «Предательство», после чего их отношения переросли в романтические.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Том Хиддлстон встречался с певицей Тейлор Свифт. Их отношения продлились всего несколько месяцев.