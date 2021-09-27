Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Американская альтернативная метал группа Tool анонсировала новый концертный тур, который планирует провести в следующем году в поддержку своего последнего альбома «Fear Inoculum», выпущенного в 2019 году. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

Турне начнется в Северной Америке в середине января и продолжится на этой территории до конца марта, после чего у группы будет месячный перерыв перед европейскими концертами, которые начнутся в Копенгагене 23 апреля и закончатся масштабным представлением в Будапеште 24 мая. В некоторые даты к Tool в качестве специальных гостей присоединятся Blonde Redhead и Acid Helps. «С большим удовольствием заявляю о нашем возвращении на сцену», — говорит барабанщик группы Дэнни Кэри. «Последние 18 месяцев были, мягко говоря, не очень, но из великих испытаний выносятся великие уроки. Мы искренне надеемся поделиться ими с вами».

Как и многие группы, Tool готовились к туру еще в прошлом году, объявив о новых датах в минувшем феврале, но тем не менее в июне коллектив принял решение отменить запланированные концерты.