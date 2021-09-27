Москва, 27 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Москве фиксируется деятельность мошенников, выступающих от имени технической поддержи Администратора московского парковочного пространства. Об этом сообщается 27 сентября в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Смартфон

«Нам поступают жалобы на сообщения в Viber от якобы представителей технической поддержки «Московского паркинга» с вопросами про парковку и просьбами добавить номер в контакты», — говорится в сообщении.

В депараменте подчеркнули, что «Московский паркинг» не запрашивает информацию у пользователей и не пишет со сторонних номеров в мессенджеры, в связи с чем призвали граждан быть бдительными, не отвечать на подобные сообщения и добавлять такие номера в чёрный список.