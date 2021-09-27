Пекин, , 20:55 — REGNUM Госсоветом КНР опубликованы программы развития женщин и детей в стране на следующее десятилетие; они призваны сыграть важную роль в реализации основ государственной политики в части приоритетного внимания развитию детей и продвижения интересов женщин. Об этом 27 сентября сообщат Синьхуа, отмечая, что документами к 2030 году намечается обеспечение равного доступа женщин к медицинским услугам в течение всей жизни, а также равных прав в экономической, политической и образовательной сфере, социальном обеспечении.

Обе программы содержат 70−75 основных целей и около 90 приоритетных мер, которые касаются семи основных аспектов жизнедеятельности: здоровья, безопасности, образования, благосостояния, семьи, окружающей среды и правовой защиты. Планируется оптимизировать систему законов и нормативно-правовых актов, сориентировав ее на преодоление разрыва в развитии детей из городских и сельских районов, разных регионов и групп населения.