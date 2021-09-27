Лондон, 27 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено почти у 38 тыс. человек, сообщает 27 сентября британское правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Было зафиксировано 37 960 случаев заражения.

С учётом этих данных, общее число случаев COVID-19 в Британии составило 7 701 715.

При этом за последние 24 часа в стране умерло 40 пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв эпидемии составляет 136 208 человек.