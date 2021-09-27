Москва, 27 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Миграция и выезд специалистов за рубеж является основной причиной повышения зарплат на Украине. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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«Все эти повышения «съедаются» инфляцией — даже при сохранении курса гривны по отношению к доллару, а также значительным ростом тарифов по коммунальным платежам. А тарифы будут расти, в чём сомневаться не приходится», — заявил политолог.

Кроме того, «заявляя о росте желаемых зарплат, почему-то не говорят о задолженности предприятий по выплате заработной платы. И в июле 2021 года задолженность выросла на 10,3% по сравнению с июнем, а к 1 августа 2021 года составила 3,96 млрд. грн.», — отметил Дудчак.

«Да и «средняя з/п» в случае с Украиной — это известная средняя температура по больнице, т.к., например, зарплата врача высшей квалификации и министра здравоохранения различаются примерно в 40 раз, а рядового сотрудника «Укрзалізниці» и главы этой корпорации — примерно в 60 раз», — подытожил эксперт.

Напомним, что, как сообщали украинские СМИ, на Украине за последний год наблюдался рост зарплат, в результате чего самыми «высокими средними зарплатами» оказались зарплаты в Киеве — 15 813 грн (43 390 рублей), Днепропетровске и Одессе — около 13 300 грн. (36 495 рублей).