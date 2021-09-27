Рим, 27 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Промышленники Италии готовы обсуждать с профсоюзами тему введения в стране минимальной оплаты труда, заявил в понедельник, 27 сентября, глава профильной национальной бизнес-ассоциации Карло Бономи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

При этом он отметил, что не считает вопрос актуальным, поскольку в большинстве отраслей экономики он и так регулируется коллективными контрактами.

Ранее с инициативой установления в Италии минимального уровня оплаты труда выступило популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию).