Сыктывкар, 27 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Коми из-за роста числа заболевших гриппом закрыли на карантин пять детских садов и шесть школ. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Universitetssykehuset Nord-Norge Детский сад закрыт

«Очень серьезный подъем заболеваемости по гриппу и ОРВИ: полностью закрыты на карантин пять детских садов и шесть школ. Это очень серьезные цифры. Самое главное чего мы не должны допустить — перевод школ и ДДУ (детские дошкольные учреждения — ред.) на дистант. В обязательном порядке нужно сделать прививку от гриппа», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 227 носителей коронавируса, 13 ковид-пациентов скончались.