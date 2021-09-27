Пекин, 27 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Администрация TikTok объявила, что сегодня сервисом для создания и просмотра коротких видео ежемесячно пользуются 1 млрд человек. Публикация была размещена 27 сентября в блоге компании.

TikTok

Редакция издания Engadget отметила, что рост популярности платформы особенно впечатляет, если вспомнить, что в 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа пригрозила запретить TikTok, если её материнская компания ByteDance не продаст сервис организации из США. Журналисты также напомнили, что Instagram для того, чтобы достичь отметки в 1 млрд пользователей потребовалось около шести лет.

Напомним, сервис TikTok был запущен 14 сентября 2015 года, однако в массовый сегмент сети приложение вышло только в 2018 году. В январе 2018-го ByteDance сообщила, что её платформой пользуются 55 млн человек.