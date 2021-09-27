Вашингтон, 27 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Компания Facebook заявила об остановке работы над приложением Instagram Kids. Об этом 27 сентября пишет издание «Канобу».

Instagram

По словам руководства Facebook, команда позднее вернётся к работе над версией Instagram для детей до 13 лет. «Хоть мы и считаем, что создание Instagram Kids это правильно, Instagram и его материнская компания Facebook пересмотрят проект позднее. Но в то же время Instagram продолжит уделять внимание безопасности подростков и расширению функций родительского контроля», — заявил глава Instagram Адам Моссери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года программисты Facebook начали работу над версией Instagram для детей младше 13 лет. На данный момент пользователи младше этого возраста не могут иметь аккаунт в соцсети.