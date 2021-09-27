Лион, Франция, 27 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны отказаться от ревакцинации населения от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявил 27 сентября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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"Политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года», — сказал он в ходе пресс-конференции в Лионе.

Глава ВОЗ отметил, что ревакцинация может потребоваться людям с ослабленным иммунитетом, во всех остальных случаях организация рекомендует «соблюдать мораторий до конца года».

Напомним, ранее ВОЗ уже неоднократно рекомендовала всем странам, начавшим ревакцинацию граждан, пересмотреть свой подход и поделиться свободными объёмами вакцины со странами, испытывающими недостаток в ней.