Москва, 27 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Миграция и выезд специалистов за рубеж является основной причиной повышения зарплат на Украине. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Среднее предложение работодателя», а тем более «медиана зарплатных ожиданий» — информация о которых собрана с сайта поиска работы, имеет мало общего с реальными зарплатами, выплачиваемыми на предприятиях и организациях Украины», — заявил эксперт.

В целом зарплаты граждан Украины «назвать высокими сложно, можно назвать их выросшими», отметил экономист. «Эти цифры отражают серьезную кадровую проблему — специалисты многих отраслей покинули Украину, и на их место найти квалифицированного спеца сложно», — подчеркнул Дудчак.

Напомним, что, как сообщали украинские СМИ, на Украине за год наблюдался рост зарплат на 9%, и вакансий — на 104%.