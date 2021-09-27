Эксперт: Рост зарплат на Украине обусловлен массовым отъездом специалистов
Москва, 27 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Миграция и выезд специалистов за рубеж является основной причиной повышения зарплат на Украине. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Среднее предложение работодателя», а тем более «медиана зарплатных ожиданий» — информация о которых собрана с сайта поиска работы, имеет мало общего с реальными зарплатами, выплачиваемыми на предприятиях и организациях Украины», — заявил эксперт.
В целом зарплаты граждан Украины «назвать высокими сложно, можно назвать их выросшими», отметил экономист. «Эти цифры отражают серьезную кадровую проблему — специалисты многих отраслей покинули Украину, и на их место найти квалифицированного спеца сложно», — подчеркнул Дудчак.
Напомним, что, как сообщали украинские СМИ, на Украине за год наблюдался рост зарплат на 9%, и вакансий — на 104%.