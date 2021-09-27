Нью-Дели, 27 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Индия провела испытания новой модификации зенитной ракеты «Акаш» с улучшенной радиолокационной системой самонаведения, сообщает 27 сентября информационное агентство PTI со ссылкой на источник в правительстве.

Правительство Индии РЛС Swathi на военном параде в Дели

Испытания проводились на полигоне «Чандипур» в восточном индийском штате Одиша. Новая ракета, получившая обозначение «Акаш прайм», перехватила и уничтожила воздушную мишень, имитирующую самолёт.

Результаты испытаний признаны успешными.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс «Акаш» был создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) в конце 2007 года. Ранее для этого комплекса были созданы несколько модификаций зенитных ракет.