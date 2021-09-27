Ханты-Мансийск, 27 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (39 случаев), сообщает 27 сентября региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 179 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 27 сентября в Югре зарегистрировано 74 653 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 71 083 человека, 1096 пациентов с COVID-19 скончались.