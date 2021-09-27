Екатеринбург, , 20:32 — REGNUM Против нескольких активистов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» в Екатеринбурге возбуждены административные дела после проведения согласованного пикета 25 сентября, посвященного прошедшим выборам.

Эдуард Лимонов Иван Шилов © ИА REGNUM

Члену политсовета партии Кириллу Имашеву по ст. 19.3 Административного кодекса (неповиновение сотрудникам полиции) суд дал 15 суток ареста. В то же время в отношении Сергея Демидова, Степана Юрченко и Евгения Некрасова составлены протоколы за использование символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ).

Из материалов дел следует, что по инициативе Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Свердловской области экспертное подразделение УФСБ провело «лингвистическое исследование» распечаток фотографий, в которых нашло в символике «Другой России Э. В. Лимонова» (стилизованная граната «Ф1» с наложенной молнией в белом круге на красном фоне) «элемент символики запрещенной экстремистской организации Национал-Большевистская партия» (заключение специалиста № 355, Ганец О.А.).В партии считают данные обвинения безосновательными, полагают, что екатеринбургские силовики хотят создать прецедент запрета использования символики без каких-либо решений прокуратуры или суда и намереваются обжаловать действия правоохранительных органов.