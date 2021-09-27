Вашингтон, 27 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Многие поклонники игры Diablo II: Resurrected жалуются на то, что не могут получить доступ к некоторым персонажам. Об этом 27сентября сообщает портал Rock Paper Shotgun.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo II: Resurrected

Студия Vicarious Visions 25 сентября 2021 года выпустила патч 9.24, который исправил ряд ошибок игры, в т.ч. решил проблемы звука, работы контроллера и сохранений. При этом геймеры продолжают жаловаться, что при попытке зайти в игру они получают сообщение, что вход за их персонажа уже зафиксирован на сервере и поэтому он не может быть выбран.

Ранее СМИ сообщили, что поклонники Diablo II подвергли резкой критике компанию Blizzard и студию Vicarious Visions за то, что они плохо подготовили ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) к релизу. Многие геймеры отметили, что они не согласны с оценками, которые Diablo II: Resurrected дали журналисты и заявили, что проект является очередным провалом Blizzard.