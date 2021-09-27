Москва, 27 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Модель Диана Мелисон стала гостьей видеоподкаста блогера Саши Спилберг. Об этом 27 сентября пишет издание Peopletalk.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

В подкасте Мелисон рассказала о романе с рэпером Егором Кридом и причиной их расставания. По словам модели, музыкант бросил её: «В тот момент он был заинтересован Нюшей… Он мне изменял на каждых гастролях. Абсолютно!» — призналась она.

ИА REGNUM напоминает, что Диана Мелисон встречалась с Егором Кридом в 2013 году. Пара была вместе в течение восьми месяцев.