Москва, 27 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. 23-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тиль, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за «Фейеноорд», следующим летом вернется в российский клуб. Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен считает, что у клуба из Эредивизи совсем немного шансов выкупить контракт Тиля: «Чем лучше Тиль игра за нас, тем меньше у нас шансов его оставить. Мы очень хотим, чтобы он остался, но не все зависит от нас. Мы не сможем платить ему такую высокую зарплату, которую он получается в «Спартаке», — цитирует Арнесена издание Voetbal Flitsen.

Анна Нэсси Гус Тиль

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в тринадцати матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами. Также футболист является вторым лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги Конференций УЕФА (6 мячей). Больше забил только нападающий «Базеля» Артур Кабрал (8 мячей).

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ (Алкмаар) за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.