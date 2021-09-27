Сплит, Хорватия, 27 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «болтовней» высказывания официальных лиц Сербии о создании «Сербского мира». Об этом он заявил 27 сентября в хорватском городе Сплит.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

По словам Милановича, Загреб мог бы подсчитать город Суботицу на севере Сербии частью «хорватского мира».

«Хорватское сообщество в Суботице больше, чем почти все сербские сообщества в хорватской провинции, но Суботица не «хорватский мир», и я не могу делать двусмысленные заявления», — передает телеканал Н1 выступление Милановича во время торжеств по случаю Дня хорватского Военно-морского флота.

По мнению Милановича, в регионе существует «неразрешенная ситуация», потому что власти Сербии «болтают о Сербском мире». Он призвал хорватов, проживающих в Сербии, сохранять свои традиции, но понимать тот факт, что они живут в другом государстве.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал всех сербов региона объединиться в культурное пространство под названием «Сербский мир». Вулин сказал, что лидером этого культурного проекта должен стать президент Сербии Александр Вучич. До начала гражданского конфликта в бывшей Югославии в Хорватии проживало 12% сербов.