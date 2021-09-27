Париж, 27 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. 27 сентября 34-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси провел первую тренировку в общей группе после восстановления от травмы колена. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Также источник сообщил, что Месси готов принять участие матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Манчестер Сити».

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» 28 сентября. Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, под руководством которого «сине-гранатовые» взяли две Лиги Чемпионов.