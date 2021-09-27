Москва, 27 сентября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. 27 сентября президент французского клуба «Марсель» Пабло Лонгория заявил, что руководство клуба никогда не было заинтересовано в подписании защитника московского «Локомотива» и сборной России Станислава Магкеева: «Информация об интересе к Магкееву? Это фейк», — цитирует Лонгорию издание Metaratings.

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25 сентября в матче девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с «Химками» Станислав Магкеев получил тяжелую травму. У футболиста диагностировали разрыв крестообразных связок. Защитник пропустит около полугода.

В текущем сезоне Магкеев принял участие в восьми матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых получил лишь одну желтую карточку. Также футболиста попал в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет в Катаре.