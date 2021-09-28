Москва, 28 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Российские производители макарон бьют тревогу — цены на сырье возросли настолько, что это может создать серьезные трудности и стать причиной резкого роста цен. Как не допустить подорожания пресловутых «макарошек», разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

(сс) andibreit Макарошки

Причиной роста цен называют последствия засухи в США и Канаде, из-за которой рванули вверх мировые цены на зерно твердых сортов пшеницы. Обойтись же своими запасами Россия не может, ведь производство именно этих сортов упало за постсоветские годы в разы. Усугубляет проблему то, что из-за мировой конъюнктуры российское зерно становится «излишне привлекательным» экспортным товаром. А как же с местным производством, неужели оно должно терпеть убытки? Перекладывать проблему целиком на плечи российского потребителя также не выглядит разумным выходом. Производители макарон хотят господдержки, только теперь простой заградительной пошлиной на вывоз вряд ли можно обойтись. Что же еще необходимо предпринять, чтобы российские макароны не взлетели в цене? Читайте статью Галины Смирновой

Российские производители предупреждают — «макарошки» вновь подорожают!