В мире продано более 2 млн копий ролевой экшн-игры Code Vein
Токио, 27 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Мировые продажи игры Code Vein достигли отметки в 2 млн копий. Об этом 27 сентября сообщает twitter-страница проекта.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Отметим, что в феврале 2020 года,
https://twitter.com/CODE_VEIN/status/1442490794795962368
Напомним, релиз Code Vein состоялся 31 мая 2019 года на платформах PS4, Xbox One и ПК. Это постапокалиптическая ролевая экшн-игра с открытым миров, выполненная в духе игр серии Souls компании FromSoftware.