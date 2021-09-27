Токио, 27 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Мировые продажи игры Code Vein достигли отметки в 2 млн копий. Об этом 27 сентября сообщает twitter-страница проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Отметим, что в феврале 2020 года, т. е. примерно через девять месяцев после релиза игры, компания Bandai Namco сообщила, что продала 1 млн копий Code Vein. Таким образом, ещё 1 млн копий игры издателю удалось реализовать за последующие 19 месяцев.

https://twitter.com/CODE_VEIN/status/1442490794795962368

Напомним, релиз Code Vein состоялся 31 мая 2019 года на платформах PS4, Xbox One и ПК. Это постапокалиптическая ролевая экшн-игра с открытым миров, выполненная в духе игр серии Souls компании FromSoftware.