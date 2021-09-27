Москва, 27 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Актриса Алёна Хмельницкая проходит лечение в одной из клиник после осложнений из-за перенесённого коронавируса. Об этом 27 сентября пишет издание «Газета.ru».

Скриншот с YouTube Алёна Хмельницкая

По данным СМИ, в больнице артистка проходит различные процедуры, в том числе ей ставят капельницы. «Если вовремя не заняться восстановлением организма, последствия от коронавируса могут привести к самым серьезным осложнениям», — считает Хмельницкая.

ИА REGNUM напоминает, что Алёна Хмельницкая является актрисой театра и кино, а также телеведущей. Популярность артистке принесла роль в фильме «Сердца трёх» 1992 года.