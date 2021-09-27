Москва, 27 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Турция предпочитает российское оружие, поскольку сможет рассчитывать на его работу в случае боевых столкновений с Грецией. Об этом 27 сентября заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Эрдоган (Реджеп Тайип, президент Турции — прим. ИА REGNUM) закупает российское вооружение только потому, что он не уверен, что натовское оружие будет работать в случае конфликта с Грецией. Что уже было», — сказал разведчик.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом должна состояться в Сочи 29 сентября. Предполагается, что переговоры лидеров двух стран пройдут в формате «один на один».