27 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:08 — REGNUM Согласно новым данным, опубликованным 27 сентября ФБР, в 2020 году в Соединенных Штатах был зафиксирован рекордный рост числа убийств, причем в некоторых городах он достиг исторического уровня.

Стрельба Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

Хотя в целом количество крупных преступлений снизилось, в 2020 году было совершено на 4901 убийство больше, чем в предыдущем году, что является самым большим скачком с 1960 года. Значительный рост числа убийств был отмечен в первые 18 месяцев пандемии COVID-19

Высокий уровень убийств сохранился и в 2021 году, хотя в течение года темпы замедлились.

В целом число убитых в прошлом году — около 21 500 человек — всё же значительно ниже рекорда, установленного в период насилия в начале 1990-х годов. Тем не менее в некоторых городах, таких как Альбукерке, Мемфис, Милуоки, Талса и Де-Мойн, зарегистрировано самое большое количество убийств за всю историю, говорится в докладе.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Кто хочет поспорить, что в отчете не указывают основную причину (снижение финансирования полиции) этого всплеска?» — спрашивает @jefemundo1 и получает ответ от @ForgetfuP: «За исключением того факта, что отмена финансирования не произошла в большинстве городов, а в городах, которые *увеличили* финансирование, уровень убийств был еще выше. Одно не зависит от другого. Пандемия и экономический кризис — гораздо более вероятные причины».

Американская полиция Oregon Department of Transportation

«2020 год был вообще плохим годом», — отмечает @AvateamJesus.

«У меня вопрос — люди до сих пор верят ФБР?» — интересуется @joestar008.

«Демократы любят преступность в городах, она удерживает их у власти. Страх — отличное оружие», — подчеркивает @localsdguy1.

«Увеличилось количество убийств, когда все были заперты? Подождите, и вы увидите, как увеличится количество самоубийств, недоедания детей и т.д. Абсолютно богомерзкая политика. Пытались спасти одного (и не смогли) за счет четверых», — комментирует @Robby_Current.

«Почему бы им не попытаться предотвратить причину убийств вместо того, чтобы анализировать всё подряд», — возмущается @Calvin_Maxxwel.

«Определенные штаты трудно контролировать с помощью полицейских, которые сами не являются хорошим примером правопорядка», — указывает @GEtoasty.

«Мы должны бороться с преступностью, которая питается бедностью. Базовый доход, талоны на питание и ваучеры на жилье для тех, кто живет за чертой бедности, не просто необходимы, а крайне важны», — объясняет @CYRDYN.

Уличная банда Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США

«Со всеми этими разговорами о «контроле над оружием», я не слышал ни одного демократа, который бы сказал, как они планируют отобрать оружие у преступников. Каин убил Авеля камнем. Это не проблема оружия, это проблема души. Стрельба не нова, у Обамы и Байдена было 8 лет, чтобы решить эту проблему, но они этого не сделали», — размышляет @AnaCabelli.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден12 июля провел в Белом доме встречу с группой политиков, в ходе которой обсудил стратегию по борьбе с вооруженными преступлениями. Президент отметил, что «не существует универсального подхода» к борьбе с насилием, и еще раз выразил намерение нанимать больше полицейских.

Выражая мнение, что улицы Штатов нуждаются в большем количестве полицейских, президент взял дистанцию от некоторых представителей партии демократов, которые ранее призывали «отменить финансирование полиции».

Стратегия Байдена была представлена еще в конце июня и в основном заключалась в том, чтобы усилить работу полиции по всей стране, поскольку надежды на федеральное законодательство ослабевают. Байден также поручил Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ более оперативно отзывать лицензии у торговцев оружием, которые не прошли проверку биометрических данных.

Напомним, в прошлом году в крупных американских городах число убийств выросло на 30%, а число нападений с применением оружия — на 8%.