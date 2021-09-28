Москва, 28 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Соцвыплаты в счет погашения кредитов, доставшиеся российским гражданам, могут в недалеком будущем представить угрозу для экономики России. В чем заключена опасность и можно ли ее избежать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Единовременная социальная поддержка еще только должна обрести свою правовую форму в российской экономической практике, хотя де-факто руководители банков уже согласились проводить погашение долга граждан по соцвыплатам. Только вот ошибки, которые пусть и не часты, но не полностью исключены, в данной области могут обернуться для гражданина России нешуточными последствиями. Не приведет ли ошибочное «списание долга» к его удвоению, да еще и со штрафом? Читайте статью Галины Смирновой

Возврат банками соцвыплат повлечет пени и штрафы по кредитам?