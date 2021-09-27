Москва, , 20:11 — REGNUM Инцидент в Ташкенте с избитым русским ребенком — следствие смены поколений. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.\

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эти явления распространились не только в Узбекистане, они стали очень заметны в целом в странах Туркестана, даже в тех, которые входят в ЕАЭС — в Казахстане, Киргизии… Многое было упущено в 1990-е годы. Произошла смена поколений, выросли новые люди, которые уже не связаны с нами, с русскими, общим прошлым» — заявил эксперт.

Также «большое значение имеет турецкое влияние, все больше и больше охватывающее страны Туркестана», подчеркнул Шатров.

Не улучшает ситуацию и отношение к мигрантам, причем в первую очередь именно со стороны лоббистов миграции в России, среди которых политолог упомянул вице-премьера Марата Хуснуллина, отметил эксперт.

«В интервью телеканалу RTVI он жаловался на то, что граждане России не хотят работать по 12 часов на стройке за 30−40 тысяч. Такое отношение — это почти рабство. Как будут относится «рабы» к «хозяевам»? Конечно, отрицательно, перенося это отношение на весь русский народ», — резюмировал Игорь Шатров.

Напомним, что в Ташкенте был подвергнут побоям и травле на национальной почве русский мальчик. Уголовное дело после инцидента полицией возбуждено не было, вместо этого был составлен протокол о мелком хулиганстве. Более того, МВД Узбекистана вообще опровергает факт инцидента.