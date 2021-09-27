Ижевск, 27 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье в Балезинском районе Удмуртии ликвидируют. Соответствующее решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано в журнале №82 по итогам заседания Священного Синода.

Дарья Драй ИА REGNUM Новодевичий монастырь

Уточняется, что прошение о ликвидации монастыря было подано епископом Глазовским и Игринским Виктором «в связи с отсутствием у монастыря юридической регистрации и многолетним пребыванием его насельниц в расколе».

Также решением Синода настоятельница Покровского женского монастыря монахиня Наталья (Спиридонова) освобождается от должности.

ИА REGNUM напоминает, Покровский женский монастырь в селе Каменное Заделье был создан в 1993 году в составе Ижевской епархии. В начале 2000-х годов начала выступать против переписи населения, рассылала письма с обвинения патриарха Алексия II в отступлении от православной веры. В 2001 году монастырь перестал принимать представителей епархии. Игумен Владимир (Наумов) был освобожден от должности и выведен за штат епархии, но решения он не признал и забаррикадировался в монастыре. Он продолжал проповедовать отказ от паспортов и ИНН, оскорбляя светскую власть и патриарха Московского. В 2010 году прокуратура вынудила насельниц отправить содержащихся в монастыре детей в школы.

В 2013 году к монастырю присоединился духовником монастыря стал клирик Ижевской епархии архимандрит Силуан (Бояров), монастырь примирился с РПЦ. Но в 2016 году Силуан вновь перестал поминать патриарха Московского.