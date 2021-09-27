Липецк, 27 сентября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Житель Воронежской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании жительницы Липецкой области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Wikimedia.org Подъезд в жилом доме

По версии следствия, 26 сентября 22-летний мужчина из Россоши в подъезде изнасиловал 27-летнюю липчанку, которую вызвался проводить домой. В правоохранительные органы обратилась сама потерпевшая.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.