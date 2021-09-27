Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. 26 сентября 28-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората в матче шестого тура итальянской Серии А 2021/22 с «Сампдорией» получил повреждение и был заменен на 82-й минуте. Сообщается, что испанец пропустит около месяца. Соответственно, Мората может пропустить матч третьего тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА с «Зенитом», который пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

В текущем сезоне Альваро Мората принял участие в семи матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Наполи», «Мальме» и «Милана».

Мората перешел в «Ювентус» 22 сентября 2020 года из мадридского «Атлетико» на правах годичной аренды с предусмотренной опцией выкупа футболиста итальянским клубом. Аренда обошлась «старой синьоре» в 20 миллионов евро. На данный момент стоимость Мораты, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.