Москва, , 20:05 — REGNUM Распространяемую на Украине информация о венгерском происхождении боеприпасов покушавшихся на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть провокацией. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM венгерский общественный деятель Шандор Чикош.

Виктор Орбан Kremlin.ru

«Заявление о венгерском происхождении патронов, использовавшихся во время покушения на Сергея Шефира — это провокация, направленная в первую очередь, но не только, против Венгрии» — заявил эксперт.

Высказывания о венгерском происхождении боеприпасов очень хорошо согласуются не только с точкой зрения украинских националистов, но и с точкой зрения венгерской либеральной оппозиции, которая любит утверждать, что «диктатура Орбана зиждется на штыках российских спецслужб», подчеркнул Чикош. В связи с этим эту провокацию могут использовать и лично против премьера Венгрии Виктора Орбана, особенно ввиду приближающихся выборов, которые должны состояться весной будущего года, напомнил политолог.

«Весной будущего года в Венгрии будут выборы. Вопреки надеждам Запада, бестолковая, грызущаяся между собой либеральная оппозиция имеет крайне малый шанс на победу. Потребуется, видимо, помощь извне — один из оппозиционеров на днях публично буквально взывал к структурам НАТО о поддержке», — отметил Чикош.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венгрии Янош Адер принимал участие в «Крымской платформе». При этом он вместо ожидаемой поддержки внешнеполитического курса Украины подверг резкой критике попытки ассимилировать венгерское национальное меньшинство на её территории.