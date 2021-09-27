Москва, 27 сентября 2021, 20:05 — REGNUM Распространяемую на Украине информация о венгерском происхождении боеприпасов покушавшихся на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть провокацией. Об этом 27 сентября заявил ИА REGNUM венгерский общественный деятель Шандор Чикош.

Виктор Орбан
Виктор Орбан
Kremlin.ru

«Заявление о венгерском происхождении патронов, использовавшихся во время покушения на Сергея Шефира — это провокация, направленная в первую очередь, но не только, против Венгрии» — заявил эксперт.

Высказывания о венгерском происхождении боеприпасов очень хорошо согласуются не только с точкой зрения украинских националистов, но и с точкой зрения венгерской либеральной оппозиции, которая любит утверждать, что «диктатура Орбана зиждется на штыках российских спецслужб», подчеркнул Чикош. В связи с этим эту провокацию могут использовать и лично против премьера Венгрии Виктора Орбана, особенно ввиду приближающихся выборов, которые должны состояться весной будущего года, напомнил политолог.

«Весной будущего года в Венгрии будут выборы. Вопреки надеждам Запада, бестолковая, грызущаяся между собой либеральная оппозиция имеет крайне малый шанс на победу. Потребуется, видимо, помощь извне — один из оппозиционеров на днях публично буквально взывал к структурам НАТО о поддержке», — отметил Чикош.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венгрии Янош Адер принимал участие в «Крымской платформе». При этом он вместо ожидаемой поддержки внешнеполитического курса Украины подверг резкой критике попытки ассимилировать венгерское национальное меньшинство на её территории.