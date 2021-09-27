Санта-Моника, США, 27 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Американская актриса Анджелина Джоли состоит в отношениях с исполнителем The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе). Об этом 27 сентября пишет издание Daily Mail.

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

Как отмечает издание, пару засняли папарацци в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике (США). После ужина Джоли и Тесфайе уехали вместе по направлению к особняку исполнителя.

ИА REGNUM напоминает, что 46-летняя Анджелина Джоли развелась с актёром Брэдом Питтом еще в 2016 году. А 31-летний Абель Тесфайе ранее встречался с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.