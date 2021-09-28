Москва, , 09:00 — REGNUM «Зеленая» экономика вкупе с не менее «зеленой» энергетикой подаются в мировом масштабе как выход по спасению климата планеты Земля от зловредных загрязнений. О тех опасностях, которые грозят излишне «зазеленевшим» странам, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко. Альтернативные источники электричества, особенно ветряки ветроэлектрогенераторов, оказались сильно зависимы от погодных условий. И ладно бы речь шла о простом штиле, когда ветряки не работают, в мороз они ведут себя еще хуже и могут выйти из строя безвозвратно. Исключительно холодный февраль этого года уже показал жителям Техаса, что бывает, когда слишком много надежд возлагаешь на «зеленую» энергию. А сентябрь в Великобритании выдался безветренным, что опять не дало ветрякам как следует поработать. Постепенно до простых обитателей и властей развитых стран начала доходить простая истина — хочешь поэкспериментировать на тему «зеленой энергетики», запасись сначала классическими углем, нефтью и газом. Чтобы не замерзнуть или не остаться без света в самый неподходящий момент. Так что взлет цен на углеводороды может быть объяснен и без привлечения теории «заговора Кремля».Читайте статью Ангелины Потеряйко

Ветряная электростанция (сс) Chauncey Davis

Провал зеленого перехода: дефицит ветра вызвал подорожание угля и газа

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