Тбилиси, 27 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Выступая на встрече с избирателями в тбилисском районе Глдани, показанной в прямом эфире грузинским телеканалом «Рустави-2», лидер оппозиции Ника Мелия заявил, что он уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах, и обрушился с очередными нападками на Россию и СССР.

European People's Party Ника Мелия

Так, Мелия обвинил бывшего министра обороны России Павла Грачёва в расчленении Грузии в 1993 году, а грузинского олигарха Бидзину Иванишвили — в том, что тот являлся союзником и спонсором российского генерала и политика Александра Лебедя. Мелия заявил, что основной задачей после победы оппозиции на выборах является восстановление территориальной целостности Грузии.

Он также поставил в заслугу баллотирующейся в депутаты от оппозиции и претендующей на пост главы тбилисского городского собрания Елене Хоштария то, что она 20 июня 2019 года лично изгоняла из здания грузинского парламента «русского православника и коммуниста» депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Мелия, как и многие грузинские политики, не мог удержаться от того, чтобы сделать очередь антисоветское и антироссийское заявление.

«Советская Грузия не вернётся в Тбилиси! Тбилиси не будет советским! Советские граждане не будут расхаживать по Грузии!», — заявил Мелия.

Напомним, что в июне 2019 года грузинская оппозиция, используя в качестве повода приезд в Тбилиси официальной делегации российской Госдумы во главе с Сергеем Гавриловым, устроила в грузинской столице массовые беспорядки, завершившиеся попыткой захвата здания грузинского парламента.