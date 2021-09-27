Москва, 27 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Количество контрольных работ будет сокращено в школах, сообщается на сайте Кремля. Об этом сказано в списке поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 августа.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа

В поручении №4 Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения РФ и региональным органам исполнительной власти поручается следующее:

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Доклад по выполнению этого поручения должен быть сделан до 1 июля 2022 г. Ответственными назначены глава Рособрнадзора Анзор Музаев, министр просвещения России Сергей Кравцов и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.