Курск, 27 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Курске 26 сентября открыли памятник бывшему губернатору и сенатору Александру Михайлову, сообщил портал 46tv.

Adm.rkursk.ru Александр Михайлов

Памятник был установлен на Северном кладбище 15 сентября, когда Михайлову исполнилось бы 70 лет. Торжественно открыт памятник был 26 сентября.

Автором скульптуры, которая символизирует достижения бывшего губернатора, стал Владимир Бартенев. По информации портала, памятник установили семья и друзья Михайлова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Михайлов в течение 18 лет возглавлял Курскую область. После отставки в 2018 году он занял место в Совете Федерации. Александр Михайлов скоропостижно скончался от сердечного приступа 4 декабря 2020 года во время приёма граждан.