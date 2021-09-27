Минск, , 19:56 — REGNUM ООН, к сожалению МИД Белоруссии, «не всегда адекватно и оперативно реагирует на возникающие вызовы и проблемы», а также сталкивается с размыванием основ своей деятельности и её политизацией в интересах Евросоюза. Об этом 25 сентября на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел постсоветской республики Владимир Макей.

Владимир Макей Mfa.gov.by

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«Мы видим, что ООН, вернее, ряд структур ООН, в которых преобладают западные государства, государства — члены Европейского союза, говорят голосом Запада, голосом Европейского союза. К сожалению, одномоментно это изменить нельзя», — цитирует пресс-служба МИД Белоруссии опубликованное 27 сентября заявление Макея во время «подхода к прессе» (пропагандистам трёх белорусских гостелеканалов).

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