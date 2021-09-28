Москва, , 09:02 — REGNUM Биометрические данные рекламируются зачастую как детали, из которых можно якобы составить «абсолютную защиту» личных данных. Почему это не так и чем грозит бесконечное увлечение биометрической «надежностью», рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко. Чем глубже проникает биометрия в системы идентификации, тем лучше, казалось бы, становится защита пользователя от подделки пиратами-хакерами его личных решений и распоряжений. На первый взгляд это так и есть, но недалек тот день, когда можно будет подделать даже самые тонкие индивидуальные особенности, вроде рисунка сетчатки глаза. А если не подделать, так украсть, ведь, как известно, невзламываемых защит не бывает. А взлом глубоких биометрических данных может быть чреват не только элементарным воровством, но и преступлениями куда более грозными. Так что не зря ли торопится руководство отдельных крупных российских компаний и учреждений внедрять биометрию как панацею «от всего»? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Биометрия Цитата из к/ф «Я, робот.» Реж Алекс Пройас. 2004. США

Кража лица: биометрию не остановят ни кибератаки, ни мораль

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