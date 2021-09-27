Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. ООН пока получила лишь незначительную часть суммы, обещанной участниками конференции по гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил на брифинге 27 сентября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Мы получили $131 миллиона. Это 21,7% от заявленной нами суммы в $606 миллионов, необходимой для помощи Афганистану до конца текущего года», — сказал он.

Представитель генсека ООН также напомнил, что в общей сложности участники конференции, состоявшейся 13 сентября, обязались выделить $1,2 миллиарда на оказание гуманитарной помощи Афганистану.