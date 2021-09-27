Баку, , 19:55 — REGNUM Азербайджан намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, сообщает 27 сентября минобороны Азербайджана.

ВС Азербайджана и Турции Mod.gov.az

Уточняется, что эти планы обсуждались в Баку в ходе встречи заместителя министра обороны Азербайджана — начальника Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенанта Низама Османова с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дереном.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в области материально-технического обеспечения и подробно обсудили работу, которую предстоит проделать в этом направлении», — указано в сообщении военного ведомства Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы покупки Азербайджаном новейшего оружия и военной техники, выпускаемой военной промышленностью Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку в ходе войны в Нагорном Карабахе