Москва, , 08:57 — REGNUM По итогам минувших выборов произошли определенные изменения в представленности партий в российской Госдуме. В чем состоят отличия и что они означают, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Евгений Цоц. «Единая Россия» потеряла около пяти процентов в сравнении с результатами, показанными ею в 2016 году. Тогда у ЕР было 54,19%, теперь же только 49,76%. Тем не менее большинство мандатов в Госдуме восьмого созыва ей гарантировано. А вот КПРФ продвинулась вперед, получив 19,61% против 13,34% в 2016-м. Сказалось ли голосование «против ЕР», когда голоса «протестантов» отдавались КПРФ, или активная риторика самих представителей КПРФ, но факт налицо — почти пятая часть голосов. Но там, где кто-то находит, кто-то теряет. Потеряла почти половину голосов ЛДПР, снизив показатели с 13,14% в 2016-м до 7,53% теперь. Кто виноват в таком результате «либеральных демократов» и что означает успех еще не виданных в Госдуме «Новых людей»? Читайте статью Евгения Цоца

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Итоги выборов: «ЕР» лидирует, а «Новые люди» забрали избирателей ЛДПР